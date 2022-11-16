16 Kasım 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen provokatif soruya tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Sanırım farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Bizim Irak’taki ve ülkemizdeki Kürtlerle sorunumuz yok.” dedi. Polonya’daki füzeli saldırı ile ilgili “Rusya’nın, bizimle alakası yok demesi önemli” ifadelerini kullandı.