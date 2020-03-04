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04.03.2020

Başkan Erdoğan'dan Fatma Teyze açıklaması: Sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koydu

Malatya'da, pazarda yaptığı röportajın videosu sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenen 78 yaşındaki Fatma Özaslan hakkında AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sokakta kendisine mikrofon uzatılan bir teyzemiz, 'Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş; evimizin içerisinde. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler' diyerek sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyordu" ifadelerini kullandı.

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