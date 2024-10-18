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Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Dizginlenmeye başladı

Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Dizginlenmeye başladı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 15:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Grand Tarabya Otel'de MESS kuruluş yıl dönümü programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada dikkat çeken enflasyon mesajı verdiği konuşmasında "Ekmeğimize, alın terimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli olmadığının farkındayız. Biraz daha sabredip güzel neticeleri göreceğiz." dedi.
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