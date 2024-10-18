Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Dizginlenmeye başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Grand Tarabya Otel'de MESS kuruluş yıl dönümü programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada dikkat çeken enflasyon mesajı verdiği konuşmasında "Ekmeğimize, alın terimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli olmadığının farkındayız. Biraz daha sabredip güzel neticeleri göreceğiz." dedi.

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