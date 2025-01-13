Başkan Erdoğan’dan en az 3 çocuk çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile yapısının korunması ve genç nüfusun artışı için önemli açıklamalarda bulundu. İlk çocuk için yapılan yardımın 5 bin TL'ye yükseltildiğini belirten Erdoğan, boşanma oranlarının arttığını ve genç nüfusun azaldığını vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca ailelere en az üç çocuk çağrısında bulunarak doğurganlık yaşının kritik bir seviyede olduğunu söyledi. 81 ilde ilk kez evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi sağlanacağını duyuran Erdoğan, bu adımların aile yapısını güçlendirmek ve Türkiye’nin geleceğini güvence altına almak için hayati olduğunu ifade etti.