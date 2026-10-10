Başkan Erdoğan’dan dijital hegemonya uyarısı: “Tekno oligarklar gençlere büyük tehdit”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması’nda konuştu. Eğitimden sivil toplumun rolüne kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gençleri tehdit eden dijitalleşme riskine dikkat çekerek “Tekno oligarklar gençlere büyük tehdit” mesajını verdi. Erdoğan, Türkiye’nin geleceğinin eğitimli, ahlaklı, donanımlı ve özgüvenli nesillerle inşa edileceğini vurguladı.