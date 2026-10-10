Eyüpsultan’da başkan vekili seçimi! Mecliste oy hesabı tartışması

İstanbul Eyüpsultan’da, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in yerine geçecek ismin belirlenmesi için belediye meclisinde seçim başladı. AK Parti ve CHP’nin talepleri gündeme gelirken, oy hesabında kaç meclis üyesinin esas alınacağı tartışma konusu oldu. Meclis Başkanı, hesaplamanın 38 üye üzerinden yapılmasına karar verdi; ilk iki turda 26, üçüncü ve dördüncü turda ise 20 oy alan adayın seçileceği belirtildi.