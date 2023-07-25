Başkan Erdoğan'dan darbe anayasası mesajı: İçimize sindiremiyoruz

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Ankara'da Hakim ve Savcılar Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada sivil anayasa mesajı verirken "Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Hedefimizde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak var. " dedi." ifadelerini kullandı.

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