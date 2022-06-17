17 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar: Yunanistan başının çaresine baksın
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Miçotakis'in görüşme talebine karşılık, "Yunanistan, başının çaresine baksın. Dürüst siyasetçi olmadan görüşmeyeceğimi söyledim." dedi.