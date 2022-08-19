Başkan Erdoğan'dan "Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni" kapsamında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul'da büyük bir kentsel dönüşüm başlattıklarının altını çizdi. Diğer yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Erdoğan "Aşkınan koşan yorulmaz. Yok Bodrummuş şurasıymış burasıymış. Sel afeti oluyor nerede beyefendi?" dedi. Başkan Erdoğan topluma bir müjde vererek önümüzdeki günlerde konut ve kira fiyatlarındaki artışın önüne geçecek yeni bir hamleyi açıklayacaklarını belirtti.