Başkan Erdoğan'dan "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.