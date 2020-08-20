20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık" mesajı

Başkan Erdoğan'dan "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık" mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2020 22:13
Güncelleme:20.08.2020 22:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık
Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık
Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur?
Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur?
Günlük test sayısı 92 bini vaka sayısı ise 1400'ü geçti
Günlük test sayısı 92 bini vaka sayısı ise 1400'ü geçti
Bakan Koca: Filyasyon başarımız sürüyor
Bakan Koca: Filyasyon başarımız sürüyor
PKK'nın drone sürüsü saldırısı engellendi
PKK'nın drone sürüsü saldırısı engellendi
CHP'li belediyeye isyan! Sular yollara aktı
CHP'li belediyeye isyan! Sular yollara aktı
Akıncı'dan tepki çeken açıklama
Akıncı'dan tepki çeken açıklama
Köpek sevmek isteyen çocuklara şiddet
Köpek sevmek isteyen çocuklara şiddet
Gelecek Partisi'nin Ankara İl Teşkilatı istifa etti! Davutoğlu'nun ekibi dağılmanın eşiğinde
Gelecek Partisi'nin Ankara İl Teşkilatı istifa etti! Davutoğlu'nun ekibi dağılmanın eşiğinde
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Başkan Erdoğan müjdeyi nerede ve nasıl açıklayacak?
Başkan Erdoğan müjdeyi nerede ve nasıl açıklayacak?
Daha Fazla Video Göster