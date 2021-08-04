Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret | A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın resmi programında olmayan bu sürpriz ziyaretin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Öte yandan görüşmede orman yangınlarının ele alınacağını ifade eden A Haber muhabiri Özkan Özcan sürpriz görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

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