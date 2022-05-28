Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı için verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, büyük bir milletin evlatlarıyız. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir.” dedi.

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