28 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Biz baskıyla, tehditle korkutulanlardan olmadık, asla olmayacağız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı için verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, büyük bir milletin evlatlarıyız. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir.” dedi.