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Başkan Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar: Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 16:43
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala mitinglerine devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun terörle el ele seçime gitmesine tepki göstererek, "Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz. Tercihimizi ya bölücülerden yana ya da aile kurumuna sahip çıkanlardan yana kullanacağız" dedi. Başkan Erdoğan, mitinge katılanların sayısını açıkladı. Erdoğan, "Şu an meydanda 55 bin kişi var. Aydın'da farkımız çok belli. Burada miting yapan CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP bin 700" dedi.
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