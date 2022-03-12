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Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda peş peş peşe kritik görüşmeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2022 13:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci gününde diplomasi trafiği sürüyor. Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’le görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile de görüştü. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.
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