Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda peş peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci gününde diplomasi trafiği sürüyor. Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’le görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile de görüştü. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.