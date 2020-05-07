Başkan Erdoğan’dan AK Parti’ye barolar için talimat: Hemen düzenlemeyi hazırlayın | Video

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alması baro ve odaların yapısındaki değişimi hızlandırıyor. Başkan Erdoğan, önceki gün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında “Hemen düzenlemeyi hazırlayın, hemen bitirin” talimatı verdi. Baroda tekelciliği bitirmek için alternatif baroların önü açılacak. Böylece avukatlar istedikleri baroya kaydolabilecek. Alternatif barolar da Türkiye Barolar Birliği’ne delege verecek. Barolardan sonra sıra mühendis ve mimar odalarıyla tabipler odasına gelecek. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında detayları anlattı.