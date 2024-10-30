Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Cumhuriyet'in belli bir kitleye ait olmadığının altını çizerken Cumhuriyet'in hem Türk'ün hem de Kürt'ün ortak bir değeri olduğunu belirtti. Terörle mücadele konusunda yeni müjdelerin geleceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, güney sınırlarının tamamen güven altına alınacağını söyledi. Kürt vatandaşlara da seslenen Başkan Erdoğan "Kürt kardeşim! Bu eli sımsıkı tut! Siyonistlerin maşalarını aradan çıkaralım" dedi. Diğer yandan Kandil'e hiçbir çağrılarının olmadığını belirten Erdoğan "Anlayacakları dil terörle tavizsiz mücadele" ifadelerini kullandı.

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