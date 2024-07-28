28 Temmuz 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalar
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in Filistin'e ölüm yağdırmasını engellemek için güçlü olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz." dedi.