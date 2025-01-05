Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8.Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan hedefin terörsüz Türkiye olduğunu söylerken atılan adımların milletin hayrına olacağını vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan teşkilatlara da uyarıda bulunurken 'Çok şikayetler alıyorum. AK Parti böyle olamaz. Sizlere hakkımı helal etmem' dedi. Ayrıca partide yapılacak kongreyi de hatırlatan Erdoğan hedeflerinin AK Parti'nin yeniden yüzde 50 bandına çıkması olduğunu vurguladı.

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