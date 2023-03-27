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Başkan Erdoğan'dan Adıyaman'da depremzede vatandaşla samimi sohbet: Ne nurani bir anacığın var...

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Giriş: 27.03.2023 21:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da ziyaret ettiği çadır kentte depremzedelerle birlikte iftar yaptı. Adıyaman'da depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için yapımına başlanan kalıcı konutların temel atma törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İpekli-3 çadır kentini ziyaret etti. Depremzedeler için düzenlenen iftar programına da katılan Başkan Erdoğan, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İftar sonrası depremzedelerle sohbet eden Başkan Erdoğan'ın samimiyeti yürekleri ısıttı. Başkan Erdoğan bir depremzede ile yaptığı sohbette "Ne nûranî bir anacığın var…" ifadelerini kullandı. .
Ne nurani bir anacığın var...
"Ne nurani bir anacığın var..."
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