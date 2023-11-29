29 Kasım 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan aday profili talimatı: Milletin sevdiği adayları belirleyelim
Başkan Erdoğan liderliğinde önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündem maddesi 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Başkan Erdoğan kurmaylarına aday profili konusunda talimatlar verdi, "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.