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Başkan Erdoğan'dan Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi müjdesi: 2024'te hizmete girecek

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Giriş: 28.07.2023 19:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Burada müjdeyi veren Başkan Erdoğan, "Türkiye’ye yakışır bir tesisi İstanbul’a kazandıracağız. Projeyi 2024 senesinin mart ayında hizmete sunacağız" dedi.
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