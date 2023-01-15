Başkan Erdoğan’dan 8 yaşında hediye isteyen genç kız şimdi bilgisayar programcısı! Erdoğan’a yıllar önceki o görüntüler gösterildi

Başkan Erdoğan Muğla Fethiye’de gençlerle buluştu. Gençlerin gündemle ilgili birçok sorusuna yanıt veren Erdoğan’ı bir sürpriz bekliyordu. Programa İzmir'den katılan Gülşen Taşol'un 8 yaşındayken İzmir'de Evka 4 Spor Kompleksi'nin açılışı sırasında Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf gösterildi.