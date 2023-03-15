15 Mart 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyondaki koltuk kavgasına gönderme: Bu millet cevabı 14 Mayıs'ta verir
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş depremiyle ilgili yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Erdoğan, "2 milyon 400 bin insanımıza barınma imkanı sağlıyoruz" dedi. Muhalefete kentsel dönüşüm çıkışı yapan Başkan Erdoğan, "Buradan anamuhalefete sesleniyoruz. Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz, siz kendinizi rantsal dönüşüm olarak tanımlıyorsunuz orası ayrı." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, 6'lı koalisyon masasında yaşanan "koltuk kavgası"na da değinirken; "Bu millet cevabı 14 Mayıs'ta verir." dedi.