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Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Şu soruları kendinize sorun

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Giriş: 22.05.2023 09:39
Başkan Erdoğan, 28 Mayıs ikinci tur seçimleri öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken "Adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez." ifadelerini kullandı.
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