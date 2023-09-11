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Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı

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Giriş: 11.09.2023 10:53
Başkan Edoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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