Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mesajı

Başkan Edoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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