Başkan Erdoğan'dan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyeceklerini ifade ederken "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapacaklarını söylerken AK Parti döneminde eğitim alanında atılan adımlara da değindi. Diğer yandan Başkan Erdoğan sivil anayasa konusunda da adımların atılacağını vurgularken "Yeni sivil anayasayı 4 ana sütun üzerine inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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