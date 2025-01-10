10 Ocak 2025, Cuma

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Başkan Erdoğan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı!

Başkan Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 22:13
Başkan Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, 'Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.' ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı!
Başkan Erdoğan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı!
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