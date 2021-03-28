28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'a hakaret etti! CHP ödüllendirerek müdür yaptı

Başkan Erdoğan'a hakaret etti! CHP ödüllendirerek müdür yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2021 13:31
Bursa'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP İnegöl ilçe sekreteri hakkında açılan soruşturmayla öğretmenlik görevinden alınmıştı. Bengül Kavlan önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mudanya'da açılışını yaptığı anaokuluna müdür yapıldı.

CHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti ödüllendirdi. Bursa'da anasınıfı öğretmenliği yapan Bengül Kavlan Başkan recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği için görevden alınmıştı.

Aynı zamanda CHP İnegöl ilçe sekreteri olan Bengül Kavlan önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Mudanya Belediyesi Zübeyde ana çocuk akademisinde müdür olarak göreve başladı.

Görevlendirmeyi CHP İnegöl ilçe başkanlığı resmi hesabından paylaştı

Sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan birinin anaokuluna müdür yapılması Bursalıların tepkisine neden oldu.

AK Parti Mudanya ilçe başkanı İnci Söğütlü, "Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret eden bir zihniyete nasıl çocuk emanet edilebilir?" diye sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD PKK'ya neden destek veriyor?
ABD PKK'ya neden destek veriyor?
Alevi toplumu CHP'ye mahkum değil
"Alevi toplumu CHP'ye mahkum değil"
Millet İttifakı dağılıyor mu?
Millet İttifakı dağılıyor mu?
Başkan Erdoğan'a hakaret etti! CHP müdür yaptı
Başkan Erdoğan'a hakaret etti! CHP müdür yaptı
Nene Hatun gemisi Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözer mi?
Nene Hatun gemisi Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözer mi?
Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
İYİ Partili vekil Aytun Çıray'ın açıklamaları 'cehaletin böylesi' dedirtti
İYİ Partili vekil Aytun Çıray'ın açıklamaları 'cehaletin böylesi' dedirtti
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra büyük heyecan
Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra büyük heyecan
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı!
MİT'den sınır ötesi operasyon!
MİT'den sınır ötesi operasyon!
Hangi balık ne kadar?
Hangi balık ne kadar?
Berat Gecesi hangi ibadetler yapılır?
Berat Gecesi hangi ibadetler yapılır?
Daha Fazla Video Göster