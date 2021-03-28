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Başkan Erdoğan'a hakaret etti! CHP ödüllendirerek müdür yaptı
CHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti ödüllendirdi. Bursa'da anasınıfı öğretmenliği yapan Bengül Kavlan Başkan recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği için görevden alınmıştı.
Aynı zamanda CHP İnegöl ilçe sekreteri olan Bengül Kavlan önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Mudanya Belediyesi Zübeyde ana çocuk akademisinde müdür olarak göreve başladı.
Görevlendirmeyi CHP İnegöl ilçe başkanlığı resmi hesabından paylaştı
Sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan birinin anaokuluna müdür yapılması Bursalıların tepkisine neden oldu.
AK Parti Mudanya ilçe başkanı İnci Söğütlü, "Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret eden bir zihniyete nasıl çocuk emanet edilebilir?" diye sordu.