Başkan Erdoğan'a hakaret etti! CHP ödüllendirerek müdür yaptı

Bursa'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP İnegöl ilçe sekreteri hakkında açılan soruşturmayla öğretmenlik görevinden alınmıştı. Bengül Kavlan önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mudanya'da açılışını yaptığı anaokuluna müdür yapıldı.

CHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti ödüllendirdi. Bursa'da anasınıfı öğretmenliği yapan Bengül Kavlan Başkan recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği için görevden alınmıştı.

Aynı zamanda CHP İnegöl ilçe sekreteri olan Bengül Kavlan önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen Mudanya Belediyesi Zübeyde ana çocuk akademisinde müdür olarak göreve başladı.

Görevlendirmeyi CHP İnegöl ilçe başkanlığı resmi hesabından paylaştı

Sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan birinin anaokuluna müdür yapılması Bursalıların tepkisine neden oldu.

AK Parti Mudanya ilçe başkanı İnci Söğütlü, "Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret eden bir zihniyete nasıl çocuk emanet edilebilir?" diye sordu.