11 Şubat 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili iddianame hazırlandı. Kabaş hakkında iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.