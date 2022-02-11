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Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor

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Giriş: 11.02.2022 21:16
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili iddianame hazırlandı. Kabaş hakkında iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.
Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın 11 yıl 8 ay hapsi isteniyor
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