19 Temmuz 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan’a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi. Ayrıca iki lider Daha sonra Dubai'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi (COP28) için hazırlanan bileklikler ile poz verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarını başladı. Başkan Erdoğan, resmi karşılama törenin ardından El Vatan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.
Başkan Erdoğan ve Al Nahyan daha sonra ise 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi (COP28) için hazırlanan bileklikler ile poz verdi.