Başkan Erdoğan yeniden sahada! TEKNOFEST'te TOGG sürprizi! Aliyev'le birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, bu yıl 6'ncı kez düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2023'e katılan Başkan Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ile birlikte alana Togg ile geldi. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, yaptığı konuşmada Türk dünyasının birleşmesinde Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti. Aliyev ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinden büyük bir övgüyle bahsetti. Aliyev'in ardından kürsüye Başkan Erdoğan çıktı. Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere açma vaadine tepki gösteren Erdoğan, "Bunun adı mandacılıktır" dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıttı. Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 14 gün kalacağını duyurdu..

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