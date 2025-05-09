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Başkan Erdoğan: Yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz

Başkan Erdoğan: Yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hiçbir kesimi yalnız bırakmıyoruz. Çiftçimizin kullandığı kredilerde her 10 finansman giderinin 7 lirasın biz ödüyoruz. Yüksek teknolojide atılım için HİT30 programını başlattık. 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destek vereceğiz. İhracat sadece döviz geliri değildir, üretimdir, istihdamdır, refahtır. Yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz
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