Başkan Erdoğan: Yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hiçbir kesimi yalnız bırakmıyoruz. Çiftçimizin kullandığı kredilerde her 10 finansman giderinin 7 lirasın biz ödüyoruz. Yüksek teknolojide atılım için HİT30 programını başlattık. 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destek vereceğiz. İhracat sadece döviz geliri değildir, üretimdir, istihdamdır, refahtır. Yatırım yapanın yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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