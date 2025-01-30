Başkan Erdoğan: Yargı mensuplarına kimse ayar veremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yargıyı baskı altına almak sorumsuzluktur. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez. Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü attığımız kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizledik ve temizliyoruz.” şeklinde konuştu.

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