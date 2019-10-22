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22.10.2019
Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik Suriye görüşmesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, YPG'nin Suriye'de güvenli bölge olarak adlandırılan alandan çıkması için verilen 120 saatlik sürenin tamamlanacağı günde Soçi'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, terör örgütü YPG'nin Esed rejimine bıraktığı topraklarda Güvenli Bölge kurma talebinde bulunacak.
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