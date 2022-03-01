Başkan Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'den önemli açıklamalar!

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bölgede yaşanan krizlere değinen Başkan Erdoğan, "Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir." mesajını verdi. Başkan Erdoğan ayrıca, "FETÖ'nün varlığının sonlandırılması önem arz ediyor." dedi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise, "Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir." açıklamasını yaptı. Öte yandan sorulan soru üzerine Başkan Erdoğan "Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz" ifadelerine yer verdi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Başkan Erdoğan, "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun." cümlelerine yer verdi. .