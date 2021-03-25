Başkan Erdoğan ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin selamlaşmasında samimi görüntüler

Başkan Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti. İkilinin görüşmesinde selamlaşma biçimleri ise ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Bakan Vang Yi bugün öncelikle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Heyetler arası görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması Toplantısı'nın da daha ileri bir tarihte kapsamlı şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı. Çavuşoğlu ve Vang daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alanında Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.

BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE KABUL ETTİ

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmesi sonrası Vang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu da yer alırken, Erdoğan ve Vang Yi'nin selamlaşma sırasında ise samimi anlar yaşandı.