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Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortan basın toplantısı! Başkan Erdoğan: İki millet tek devlet anlayışıyla devam edeceğiz

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Giriş: 13.06.2023 13:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’da mevkidaşı İlham Aliyev ile ortak basın toplantı düzenledi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “İki millet tek devlet anlayışıyla devam edeceğiz Türkiye-Azerbaycan üniversitesi için çalışmalar başladı. Türk öğrenciler Azerbaycan’da okuma şansı elde edecek.” dedi.  “Türkiye-Nahçıvan bağlantısı daha güçlü hala gelecek” sözleri ile Başkan Erdoğan Zengezur Koridoru’nun önemine dikkat çekti.
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