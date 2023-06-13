13 Haziran 2023, Salı
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Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortan basın toplantısı! Başkan Erdoğan: İki millet tek devlet anlayışıyla devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’da mevkidaşı İlham Aliyev ile ortak basın toplantı düzenledi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “İki millet tek devlet anlayışıyla devam edeceğiz Türkiye-Azerbaycan üniversitesi için çalışmalar başladı. Türk öğrenciler Azerbaycan’da okuma şansı elde edecek.” dedi. “Türkiye-Nahçıvan bağlantısı daha güçlü hala gelecek” sözleri ile Başkan Erdoğan Zengezur Koridoru’nun önemine dikkat çekti.