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Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.
Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV BİR ARAYA GELDİ
Karşılama sonrası Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva bir araya geldi.
"AZERBAYCAN VE TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KARABAĞA'A ASMIŞIZ BİZ"
Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.
Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'a işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zafer sonrasını işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'da asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi.
Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.
''ÇIRPINIRDI KARADENİZ" ŞARKISININ GÜNCEL SÖZLERİ
Kafkaslardan aşmışız biz
Türklüğe şan katmışız biz
Azerbaycan bayrağını
Karabağ'da asmışız biz
Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz
Azerbaycan bayrağını
Karabağ'da asmışız biz