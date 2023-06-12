12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi

Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2023 22:59
Güncelleme:12.06.2023 23:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından hareket ettiği "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı. Karşılama sonrası Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz” şarkısının güncel versiyonunu seslendirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV BİR ARAYA GELDİ

Karşılama sonrası Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva bir araya geldi.

"AZERBAYCAN VE TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KARABAĞA'A ASMIŞIZ BİZ"

Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.

Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'a işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zafer sonrasını işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'da asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi.

Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.

''ÇIRPINIRDI KARADENİZ" ŞARKISININ GÜNCEL SÖZLERİ

Kafkaslardan aşmışız biz
Türklüğe şan katmışız biz
Azerbaycan bayrağını
Karabağ'da asmışız biz
Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz
Azerbaycan bayrağını
Karabağ'da asmışız biz

CHP kulisleri yangın yeri...
CHP kulisleri yangın yeri...
Erdoğan ve Aliyev’den zafer kutlaması
Erdoğan ve Aliyev'den zafer kutlaması
CHP’li vekilden şehit cenazesinde provokasyon
CHP'li vekilden şehit cenazesinde provokasyon
Yargıtay’dan AYM’ye HDP çağrısı
Yargıtay'dan AYM'ye "HDP" çağrısı
CHP’de değişim mümkün mü?
CHP'de değişim mümkün mü?
Rusya’ya gözdağı tatbikatı mı?
Rusya'ya gözdağı tatbikatı mı?
İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor!
İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor!
Önemli görüşme! İlk görüntüler geldi
Önemli görüşme! İlk görüntüler geldi
Yanan binada kontrollü yıkım
Yanan binada kontrollü yıkım
Sigorta detayı verilmiyorsa yaptırmayın!
Sigorta detayı verilmiyorsa yaptırmayın!
Kenya’da Açlık Tarikatı’nın ölüm orucu: 264 ölü!
Kenya’da Açlık Tarikatı’nın ölüm orucu: 264 ölü!
Çocuk işçilere anne şefkati!
Çocuk işçilere anne şefkati!
Daha Fazla Video Göster