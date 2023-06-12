Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından hareket ettiği "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı. Karşılama sonrası Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz” şarkısının güncel versiyonunu seslendirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV BİR ARAYA GELDİ

Karşılama sonrası Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva bir araya geldi.

"AZERBAYCAN VE TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KARABAĞA'A ASMIŞIZ BİZ"

Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.

Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'a işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zafer sonrasını işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'da asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi.

Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.

''ÇIRPINIRDI KARADENİZ" ŞARKISININ GÜNCEL SÖZLERİ

Kafkaslardan aşmışız biz

Türklüğe şan katmışız biz

Azerbaycan bayrağını

Karabağ'da asmışız biz

Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz

Azerbaycan bayrağını

Karabağ'da asmışız biz