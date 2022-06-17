17 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan Üsküdar'da çay davetini geri çevirmedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Yalıboyu Caddesi'nde duran kişilerden çay daveti aldı. Davete icabet eden Başkan Erdoğan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.