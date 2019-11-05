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05.11.2019

Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere gerekli cevabı verdik

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "(PKK) Sokakları vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik." dedi.

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