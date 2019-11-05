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05.11.2019
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere gerekli cevabı verdik
Başkan Erdoğan AK Parti'nin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "(PKK) Sokakları vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik." dedi.
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