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Başkan Erdoğan: Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli

Başkan Erdoğan: Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 15:50
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli. Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini diliyoruz.” sözlerine yer verdi.
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Başkan Erdoğan: Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli
Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli
"Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli"
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