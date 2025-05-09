09 Mayıs 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan: Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin iç cephesi güçlendirilmeli. Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini diliyoruz.” sözlerine yer verdi.