Başkan Erdoğan: Türkiye'nin asıl gücü... |Video

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin asıl gücü ne topu, ne tüfeği, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Teröristlerin inlerine gireceğiz demiştik. İnlerine girdik. Şimdi kaçacak delik bulamıyorlar." ifadelerini kullandı.