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Başkan Erdoğan “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu: İsrail yönetimi hırsız ve katildir!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 18:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “TÜGVA Gençlik Buluşması” programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Netanyahu yönetimi katil, hırsız ve faşisttir." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda!
Başkan Erdoğan “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda!
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