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Başkan Erdoğan 'Şoför Esnafları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu: Bayramda tatil 9 gün...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 20:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongresium'da düzenlenen 'Şoför Esnafları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı için tatil müjdesini "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. " ifadelerini kullanarak verdi.
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