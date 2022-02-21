21 Şubat 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10'da, Senegal'in başkenti Dakar'a vardı. Başkan Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.