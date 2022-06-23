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Başkan Erdoğan-Selman görüşmesi Suudi basınında: Yeni iş birliği dönemi başlıyor

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Giriş: 23.06.2022 15:36
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Yardımcısı Muhammed Bin Selman'ın Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme büyük yankı uyandırdı. Suudi basını, "iki ülkenin derin tarihi ilişkiler paylaştığını ve karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin gücünün parlak bir kanıtı" olduğunu yazdı.
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