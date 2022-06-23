23 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan-Selman görüşmesi Suudi basınında: Yeni iş birliği dönemi başlıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Yardımcısı Muhammed Bin Selman'ın Ankara'da Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme büyük yankı uyandırdı. Suudi basını, "iki ülkenin derin tarihi ilişkiler paylaştığını ve karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin gücünün parlak bir kanıtı" olduğunu yazdı.