Başkan Erdoğan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek

Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. CHP, Saadet Partisi’ni Millet İttifakı içinde tutmaya çalışırken gözler bu kritik ziyarete çevrilmiş durumda. İşte ziyarete dair detaylar…

Millet İttifakı'nda yer alan partilerle temas trafiği yürüten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önümüzdeki hafta da Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Türkiye 2023 yılında yapılması planlanan seçimleri beklerken, siyasi partiler de hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan, ancak Millet İttifakı'nda belirsizlik söz konusu durumda.

"Hangi partiler arasında ittifak kurulacak ya da kurulmayacak"? sorusunun yanıtı henüz metlik kazanmış değil.

Saadet Partisi, CHP, HDP, İyi Parti ittifakında yer almıştı. Ancak bu ittifakın 2023 seçimlerinde sürüp sürmeyeceği netleşmiş değil.

CUMHUR İTTİFAKI MI? MİLLET İTTİFAKI MI?

Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusuna "Millet İttifakı'nda olmamız şu an söz konusu değil." cevabını vermişti.

Karamollaoğlu'nun politikalarından rahatsız olan Saadet Partisi tabanında birçok isim olduğu da biliniyor. Özellikle CHP, Saadet Partisi'ni ittifakta tutmaya çalışıyor.

Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı içinde yer alıp almayacağı konusunda konuşmazken, önümüzdeki günlerde yapılacak ziyaretin bu konuda belirleyici olacağı kulislerde konuşuluyor.

Başkan Erdoğan önümüzdeki hafta Karamollaoğlu'nu kabul edecek ve bütün gözler bu önemli ziyarette olacak.