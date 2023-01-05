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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 12:16
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.  Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve ikili ilişikler görüşüldü. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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