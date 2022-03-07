Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin perde arkası! İşte Rusya - Türkiye ticaretinde yeni yol haritası

Dünkü Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, "Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz." dedi. Rus Lider Putin'in ise "Ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat verecek" bilgisi paylaşıldı. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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