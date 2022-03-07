07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin perde arkası! İşte Rusya - Türkiye ticaretinde yeni yol haritası

Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin perde arkası! İşte Rusya - Türkiye ticaretinde yeni yol haritası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2022 19:38
Dünkü Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, "Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz." dedi. Rus Lider Putin'in ise "Ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat verecek" bilgisi paylaşıldı. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası
Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası
A Haber ekibine geçmiş olsun mesajı
A Haber ekibine geçmiş olsun mesajı
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
Türkiye’de Rusya – Ukrayna görüşmesi
Türkiye’de Rusya – Ukrayna görüşmesi
Kadın her zaman güçlüdür
"Kadın her zaman güçlüdür"
Rus ordusu Kiev’in kapısına dayandı
Rus ordusu Kiev'in kapısına dayandı
Afyoncu’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
Afyoncu'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması
Türkiye’ye ne kadar Ukraynalı geldi?
Türkiye'ye ne kadar Ukraynalı geldi?
Rusya’nın Kiev planı ne?
Rusya’nın Kiev planı ne?
Kiev sokak savaşına nasıl hazırlanıyor? Bölgede son gelişmeler neler?
Kiev "sokak savaşına" nasıl hazırlanıyor? Bölgede son gelişmeler neler?
Rusya Vinnitsya Havalimanı’nı vurdu
Rusya Vinnitsya Havalimanı’nı vurdu
Karadeniz bağlantısı ne anlama geliyor?
Karadeniz bağlantısı ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster