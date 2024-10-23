23 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan – Putin bugün Kazan’da görüşecek
Dünyanın önde gelen büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir araya geliyor. Başkan Erdoğan da, zirve kapsamında bugün Rus mevkidaşı Putin ile bir araya gelecek. Liderlerin gündeminde önemli başlıklar var.